Reggina e Soseteg ancora insieme. Il comunicato ufficiale

"Ancora una volta sulle maglie da gara, simbolo di una collaborazione solida e duratura"

AS Reggina 1914 è lieta di annunciare che Soseteg SpA, sarà il “Back Jersey Sponsor” del club anche per la stagione sportiva 2025/26.

Da oltre dieci anni, #Soseteg affianca con competenza e passione i propri clienti nella realizzazione di progetti nei settori edile, immobiliare, energetico e della sicurezza.

Anche nello sport, Soseteg ha scelto di sposare con convinzione il progetto #Reggina1914, rinnovando per il terzo anno consecutivo la propria presenza come Back Jersey Sponsor ufficiale. Nella stagione 2025/26 il prestigioso logo della #Soseteg S.p.A Società Benefit sarà ancora una volta sulle maglie da gara, simbolo di una collaborazione solida e duratura.

Siamo convinti che l’unione degli intenti porti a risultati straordinari.

Siamo convinti che i rapporti umani siano la chiave per costruire nuovi ponti, nuove opportunità: un nuovo futuro.

Due realtà unite dalla stessa ambizione e dalla volontà di restituire a questa città il prestigio che merita.