Reggina: il Ds Beppe Ursino su Edera, Di Grazia e gli Under

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni del Ds Ursino sulla Reggina e la forza del suo organico. Di seguito, sempre su Gazzetta del Sud, il passaggio su Edera, Di Grazia e gli Under:

“Conosco Edera e posso confermare che si tratta di un elemento di spessore. Se fisicamente sta bene, può essere devastante. Di Grazia? Bonanno è riuscito ad anticipare la concorrenza, sull’ex biancoazzurro c’erano anche altri club. Per quello che riguarda gli Under, la Reggina ha un’ottima batteria a cominciare dal portiere Lagonigro. E’ un giovane intraprendente che ha “rubato” il posto allo spagnolo Martinez, scusate se è poco. Tornare in pista? Ho già dato, mi godo la famiglia”.