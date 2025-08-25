Reggina: il Ds Ursino si sbilancia. Esalta gli amaranto e non crede alla concorrenza

"Gente come Barillà, Adejo, Ragusa e Montalto è il top per il campionato"

L’esperto dirigente ex Ds soprattutto del Crotone Beppe Ursino, si sbilancia sulla Reggina e la forza della squadra, in vista del prossimo campionato. Così su Gazzetta del Sud: “Reggio è una città a me cara e mi duole il cuore che sia ancora in serie D. Mi auguro di rivederla presto tra i professionisti. Ricordo i derby allo Scida, ma anche al Granillo gli spalti erano sempre gremiti.

Leggi anche

E’ la squadra più forte. La società ha costruito un organico importante prendendo elementi di categoria superiore, mantenendo lo zoccolo duro. Gente come Barillà, Adejo, Ragusa e Montalto è il top per il campionato. Sono convinto di questo per lo spessore della rosa e non credo che le altre possano ostacolare il percorso amaranto. Nissa, Gelbison e Savoia non hanno la forza della Reggina. Il club, dopo la delusione per la mancata promozione, ha deciso di puntare su un mercato importante”.