Reggina: ultimi giorni per la sottoscrizione dell’abbonamento. I dettagli
Il club comunica che per la stagione in corso non è prevista la Giornata Amaranto
25 Agosto 2025 - 11:39 | Redazione
Al via la seconda fase con la sottoscrizione libera. Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo Store Ufficiale corso Garibaldi n. 505 ne seguenti giorni e orari:
fino al 27 agosto dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Aperto il lunedì mattina.
On line sul portale Vivaticket a partire dalle ore 10 del 15 agosto e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS a partire dal 17 agosto (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30).
E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità.
Il club comunica che, per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni.
PREZZI
INTERO: Curva Sud € 100, Tribuna Laterale € 230, Tribuna Centrale € 390, Vip € 550
UNDER 14: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 70, Tribuna Centrale € 70
Dai 14 ai 17 anni: Curva Sud € 80, Tribuna Laterale € 100, Tribuna Centrale € 150
DONNE: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500
OVER 65: Curva Sud € 70, Tribuna Laterale € 200, Tribuna Centrale € 300, Vip € 500
DIVERSABILI: Tribuna Laterale € 170 (riservato ai possessori della legge 104 con disabilità superiore al 74%).
BAMBINI gratis fino a 6 anni.
I prezzi sono esclusi di costo di prevendita
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK EASY
È possibile rateizzare l’abbonamento con un finanziamento personalizzato alle seguenti condizioni:
Finanziamento minimo 180 € massimo 5.000 € (possibilità di cumulare abbonamenti famiglia).
Durata finanziamento – 10 rate, TAN 0.
I costi a carico del cliente finale saranno esclusivamente:
Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, Spese pari a 3.7% dell’importo finanziato – esempio su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14.80 € di spese e 16 di imposta di bollo.