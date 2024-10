Reggina-Spal: primo tempo in parità, occasionissima per Fabbian

Finisce la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0 tra la Reggina e la Spal. Amaranto avanti nel possesso palla ed almeno due le occasioni importanti da rete, quella più clamorosa di Fabbian, ben parata dal Alfonso. Non una partita particolarmente entusiasmante al Granillo con la squadra di De Rossi che cerca in ogni modo di rallentarne i ritmi. Prima della gara il saluto a Massimo Mariotto e consueto giro di campo così come già accaduto ai vari Poli, Amoruso e mister Colomba.