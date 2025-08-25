Reggina: ‘Entra a far parte delle squadre femminili’. Giorno e orario

La Reggina e il calcio femminile. Al Centro Sportivo Sant’Agata, si terranno i tryouts per entrare a far parte delle squadre femminili amaranto.

Un appuntamento importante per tutte le ragazze che vogliono mettersi in gioco, indossare la maglia amaranto e vivere da protagoniste l’avventura con la Reggina.

L’iniziativa conferma la volontà della società di puntare con decisione sul movimento femminile, offrendo alle giovani calciatrici del territorio la possibilità di crescere in un ambiente strutturato e professionale.

Il messaggio è chiaro: “Join the tryouts! Unisciti ai provini”. Un invito diretto a tutte coloro che hanno la passione per il calcio e il desiderio di entrare a far parte di un progetto sportivo ambizioso.

L’appuntamento è dunque fissato: 28 agosto, ore 17:30, Centro Sportivo Sant’Agata.