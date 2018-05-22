Il direttore sportivo amaranto parla a TuttoC.com di allenatore, mercato e obiettivi della prossima stagione: il nome del tecnico è atteso a giorni

Si attende a giorni l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Nel frattempo è senza soste il lavoro del nuovo direttore sportivo che ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato di tecnico, mercato ed obiettivi futuri:

“In settimana speriamo di risolvere la questione legata al mister. Niente nomi per il momento perché non siamo ancora in grado di ufficializzarlo.

Sono rimasti solo 3-4 giocatori di proprietà. Col nuovo tecnico decideremo chi tra i prossimi svincolati rimarrà e chi no. E poi, ovviamente, acquisteremo anche altri giocatori.

Salandria è un giocatore che abbiamo chiesto, lui verrebbe volentieri a Reggio. L’agente, che è mio amico, ci ha chiesto di aspettare: se troverà la Serie B giustamente salirà di categoria altrimenti credo che possa chiudere a Reggio.

Non possiamo promettere né playoff, né vincere il campionato perché non possiamo illudere nessuno. L’obiettivo sarà migliorare la salvezza ottenuta in stagione, sperando si possa fare meglio. Vediamo dove arriveremo”.