Reggina: nella top 11 ancora una volta Denis e non solo

La vittoria di Avellino, secondo i colleghi di TuttoC.com ha due protagonisti su tutti. Nella speciale Top 11 ancora una volta l’attaccante argentino German Denis e l’allenatore Mimmo Toscano:

German Denis (Reggina): si è presentato ai nuovi tifosi a suon di gol, conferma che l’età non conta se mentalmente sei concentrato al massimo. Una doppietta in 5 minuti manda al tappeto la retroguardia dell’Avellino, non certo aiutata dal portiere biancoverde.

Domenico Toscano (Reggina): botta e risposta a distanza in sala stampa con Capuano. “Che coraggio!” il commento ironico del tecnico salernitano rispetto alle dichiarazioni del collega che ha parlato di successo meritato. Il campo ha espresso comunque un verdetto insindacabile e la classifica è eccezionale.

