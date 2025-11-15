Reggina: Torrisi contro corrente quando parla del primo tempo di Acireale

E’ un Torrisi che spesso ama andare contro corrente nelle dichiarazioni, resta da capire se quello che dice è realmente quello che pensa o solo un modo per tenere sempre motivato il suo gruppo anche nelle situazioni di difficoltà. Ed è stato in qualche modo sorprendente in conferenza stampa, nel momento in cui ha dovuto raccontare quanto accaduto nel primo tempo di Acireale e decisamente contro corrente:

“Ad Acireale è stata una buona Reggina anche nel primo tempo. Per il tifoso, che fa il musicista, l’avvocato, restano impressi soprattutto gli errori. Ma io da tecnico ho visto che la squadra ha fatto un primo tempo importante, creando diverse situazioni da gol in modo particolare con Mungo è stata creata un’occasione importante. Ne abbiamo create quattro o cinque e certo potevamo anche prendere il secondo, sempre per un errore individuale. Se poi andiamo al secondo tempo, abbiamo sbagliato l’impossibile in fase offensiva. Poi c’è pure chi è prevenuto e guarda solo gli errori”.