Reggina: su cosa dovrà lavorare mister Torrisi? Tanti i problemi da risolvere

La Reggina ha deciso di cambiare allenatore: dopo un avvio di stagione assai difficoltoso, la società ha esonerato Trocini e affidato la guida della squadra a Alfio Torrisi, esperto tecnico che conosce bene la categoria. Torrisi, che ha portato il Trapani dalla Serie D alla Serie C con una serie di record, dovrà affrontare una sfida non semplice, ma il suo carattere e la sua esperienza potrebbero rivelarsi determinanti.

La squadra, ad eccezione di qualche rara occasione, insieme alla mancanza di risultati, ha mostrato spesso apatia nei comportamenti e negli atteggiamenti. Tuttavia, nonostante una classifica precaria, la situazione non è del tutto compromessa.

La scelta di affidarsi a Torrisi rappresenta una chiara volontà di non lasciare nulla di intentato. Il tecnico dovrà capire velocemente come uscire da una crisi profonda e quali tasti toccare per ottenere una immediata reazione. Il nuovo allenatore dovrà puntare innanzitutto sulla motivazione del gruppo da ritrovare, cercando di risvegliare il carattere dei giocatori e la loro determinazione. Da questo punto di vista, Torrisi potrebbe rivelarsi l’uomo giusto: in passato ha sempre dimostrato di saper lavorare su questi aspetti. Ovviamente la motivazione non basta se non si trova la giusta alchimia tra i calciatori.

Altro aspetto da risolvere è legato alla mancanza di una identità precisa e una squadra oggi incapace di trovare la via del gol, nonostante un reparto offensivo di qualità. E poi l’attenzione, perchè sono troppe le reti subìte fino al momento subìti molti dei quali con la stessa dinamica.

Torrisi dovrà lavorare con il materiale umano che ha a disposizione anche se non è escluso abbia chiesto rinforzi, soprattutto in merito alla questione degli Under. Ci sono problemi su entrambe le corsie basse dove diversi sono stati i giovani calciatori che si sono alternati con scarsi risultati.

L’avventura di Torrisi sulla panchina amaranto sta per iniziare, la sua capacità dovrà essere quella di leggere le situazioni e intervenire rapidamente. Se riuscirà a rimettere in carreggiata la Reggina, i risultati positivi potrebbero anche far sparire le contestazioni, allontanando quella famosa “pressione” che sembra condizionare più del dovuto anche i calciatori più esperti. La Reggina ha bisogno di trovare una nuova identità, un nuovo spirito e tante vittorie. Speriamo Torrisi sia l’uomo giusto.