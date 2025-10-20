Reggina: vicinissimo Torrisi, l’annuncio potrebbe arrivare domani

Salutato con l’esonero mister Trocini, la Reggina nelle scorse ore è andata alla ricerca del profilo giusto per provare ad uscire da questo momento di profonda crisi. Dopo una serie di sondaggi si è affondato il colpo su Alfio Torrisi, allenatore di provata esperienza e già vincitore del campionato di serie D con il Trapani dove oltre al primato in classifica, ha conquistato una serie di record.

L’annuncio potrebbe arrivare nella mattinata di domani. Se dovesse essere Torrisi il nuovo allenatore, a lui spetterà il duro compito di tirare fuori dalle sabbie mobili una squadra costruita per vincere il campionato e attualmente in piena zona play out.