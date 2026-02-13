Reggina: Torrisi in conferenza prima del derby con il Messina. Ma il messaggio è già mandato

Il messaggio è sempre lo stesso. Diretto. Senza filtri. Dal dopo Ragusa fino alla vigilia del derby, il tecnico della Reggina Torrisi ha ribadito a più riprese un concetto chiaro: contro l’ACR Messina non è una gara qualunque.

“Non è una partita come le altre e chi lo dice mente. Non si prepara da sola perché ha bisogno di sollecitazioni soprattutto a livello mentale. E poi dobbiamo vincere per i nostri tifosi, c’è voglia di rivalsa”.

Parole che pesano. E che fotografano il clima che si deve respirare. Il derby d’andata ha lasciato scorie. Non solo per il risultato. Ma per tutto quello che è arrivato dopo. I festeggiamenti, le immagini delle bottiglie di prosecco stappate, una celebrazione che a Reggio è stata vissuta come uno schiaffo.

Quella sconfitta arrivò in un momento già complicato. La squadra attraversava una fase difficile e quel ko contribuì ad aggravare una crisi che andava avanti da settimane. Oggi la classifica racconta un altro momento. Ma l’orgoglio resta. E Torrisi prova a far leva proprio su quello.

Il tecnico punta molto sull’aspetto mentale. Il derby, prima ancora che tattico, è emotivo. Serve equilibrio, ma anche rabbia controllata. Serve lucidità, ma anche carattere. La spinta del Granillo sarà un fattore. E la squadra sa che questa è una di quelle partite che restano, al di là dei punti in palio.

Il Messina arriverà a Reggio con un nuovo allenatore, ingaggiato Vincenzo Feola. Un cambio che può portare entusiasmo e qualche novità sul piano tattico. Cercheremo di capire qualcosa in più sabato alle ore 12, nella consueta conferenza stampa nella sala “Nakamura” del centro sportivo Sant’Agata. Torrisi entrerà nel dettaglio di scelte e condizioni.