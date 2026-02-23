Reggina, Torrisi: ‘E’ stata una mancanza di rispetto verso i tifosi e non solo’

Lunga analisi di mister Torrisi al termine della deludente partita persa dalla Reggina contro la Vigor Lamezia: “Mi preme iniziare facendo i complimento alla Vigor Lamezia che ha strameritato la vittoria. Ha dimostrato di avere gli attributi, di avere più fame della Reggina, il successo non fa una piega. Nel primo tempo abbiamo creato delle occasioni ma se non si è fatto gol è perchè non c’è la cattiveria giusta per farlo, quella fame che invece hanno avuto i nostri avversari. Nessuna ferocia, per me la partita è tutta li, bisogna farci un bagno di umiltà, ben vengano queste sconfitte, prendiamo due schiaffi e ce ne andiamo a casa.

Leggi anche

Mi sono fermato volutamente un pò di più con i miei ragazzi al centro del campo per osservare la Vigor Lamezia che festeggiava una grande vittoria con pieno merito. Non abbiamo avuto rispetto per le mille persone che sono venute a sostenerci, nessun rispetto neppure per il lavoro che si fa ogni giorno. Tutti gli altri aspetti lasciano il tempo che trovano. Bisogna fare la giusta analisi, come ho fatto in passato, questa volta la percezione è uguale alla realtà. Zero cattiveria, zero ferocia, tutti i duelli persi, anche in tre contro uno prendevano la palla sempre loro. Una squadra che ha un obiettivo dovrebbe avere un atteggiamento diverso, in altre circostanze siamo stati fortunati, oggi no e poi ogniqualvolta l’avversario supera la metà campo prendiamo sempre gol. Zero alibi“.