Serie D: il big match finisce in parità, crollo Reggina. I risultati e la classifica
Amaranto adesso a cinque punti dalla vetta. Per fortuna tranne la Nuova Igea pareggiano tutte
22 Febbraio 2026 - 17:15 | Redazione
L’incontro più atteso della giornata tra il Savoia e la Nissa finisce in parità con i padroni di casa sotto di una rete e capaci di agguantare l’1-1 a tempo quasi scaduto. Crolla la Reggina sul campo della Vigor Lamezia e nonostante un secondo tempo con l’uomo in più, nessuna occasione da rete creata. Vince ancora la Nuova Igea che prova a prendere il largo.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Gela 1-1
Acireale – Milazzo 3-1
Vibonese – Gelbison 0-4
Messina – Sambiase 0-1
Nuova Igea – Paternò 2-0
Ragusa – Favara 2-1
Sancataldese – Enna 1-0
Savoia – Nissa 1-1
Vigor Lamezia – Reggina 2-0
La classifica
- Nuova Igea 49
- Savoia 47
- Nissa 46
- Athletic Palermo 45
- Reggina 44
- Gelbison 39
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 34
- Enna 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Ragusa 24
- Acireale (-1) 23
- Messina 22
- Favara 20
- Paternò 14