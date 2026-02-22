City Now

Serie D: il big match finisce in parità, crollo Reggina. I risultati e la classifica

Amaranto adesso a cinque punti dalla vetta. Per fortuna tranne la Nuova Igea pareggiano tutte

22 Febbraio 2026 - 17:15 | Redazione

Tifosi Nuova Igea

L’incontro più atteso della giornata tra il Savoia e la Nissa finisce in parità con i padroni di casa sotto di una rete e capaci di agguantare l’1-1 a tempo quasi scaduto. Crolla la Reggina sul campo della Vigor Lamezia e nonostante un secondo tempo con l’uomo in più, nessuna occasione da rete creata. Vince ancora la Nuova Igea che prova a prendere il largo.

I risultati della giornata

Athletic Palermo – Gela 1-1

Acireale – Milazzo 3-1

Vibonese – Gelbison 0-4

Messina – Sambiase 0-1

Nuova Igea – Paternò 2-0

Ragusa – Favara 2-1

Sancataldese – Enna 1-0

Savoia – Nissa 1-1

Vigor Lamezia – Reggina 2-0

La classifica

  1. Nuova Igea 49
  2. Savoia 47
  3. Nissa 46
  4. Athletic Palermo 45
  5. Reggina 44
  6. Gelbison 39
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 34
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Sancataldese 24
  14. Ragusa 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina 22
  17. Favara 20
  18. Paternò 14

