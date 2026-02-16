Reggina, Torrisi: ‘Il gol del Messina ha destabilizzato tutto’

Al termine del derby tra Reggina e Messina, mister Torrisi ha commentato così in sala stampa: “Ho visto una Reggina padrona del campo per 95 minuti, fisicamente più pimpante dell’avversario, intensa. Ho fatto i complimenti alla squadra e non mi trovo d’accordo con chi sostiene il contrario.

Il Messina difendeva in massa e non era facile, forse si poteva fare qualche scelta diversa in determinati momenti. Loro hanno fatto la gara che dovevano fare, hanno trovato il gol in maniera rocambolesca e si sono difesi bassi e questo ha destabilizzato tutto. Spesso non siamo stati bravi ad attaccare gli spazi quando riuscivano ad andare sulle corsie esterne e mettere la palla in mezzo. Avevamo in mente una partita dove con Mungo dovevamo andare con la verticalità e ho scelto Fofana e Macrì di grande gamba proprio per questo, quindi meno palleggio. Credo che abbiano fatto entrambi una buona partita. Salandria aveva delle qualità diverse. Rifarei ogni scelta. Forse dobbiamo essere più bravi nei duelli, nell’uno contro uno e sotto questo aspetto ci vuole più voglia, più fame. Abbiamo giocatori come Di Grazia ed Edera in grado di farlo. Lo hanno fatto bene Sartore e Palumbo.

La squadra ha fatto il massimo rispetto a quello che si poteva fare. L’approccio è stato buono, poi loro trovano questo gol e cambia tutto. Se l’avversario viene a fare le barricate, una volta che trova anche il gol del vantaggio tutto diventa più difficile. Abbiamo trovato il pareggio alla fine perchè i ragazzi ci credono sempre e sarebbe stata una ingiustizia tremenda perdere questa partita.

Pur avendo cambiato allenatore, sapevo che il Messina se la sarebbe giocata così. Ferraro è stato imbrigliato da tre giocatori avversari che non gli hanno mai concesso profondità. Difendevano con due linee da cinque e da quattro, queste partite le risolvi con qualche giocata individuale, un fraseggio. Prendiamo il lato positivo perchè gare così rischi di perderle. Rosario Girasole? Si, la sua assenza è importante ma penso che Adejo abbia fatto una prestazione eccelsa, la nostra rosa è ampia.

Dispiace per questa gente, meritava una gioia. Siamo in deficit con loro e lavoriamo per dargli una grande soddisfazione”.