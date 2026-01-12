Reggina: Torrisi sulla prova di alcuni singoli. ‘Vi dico quando ho deciso di schierare Giuliodori’

Vittoria meritata quella della Reggina contro la favorita Nissa e settima vittoria consecutiva conquistata dagli amaranto. Mister Torrisi in sala stampa: “Sapevamo del grande valore di questo avversario. Una squadra che ha in organico tra i migliori calciatori della categoria, con una proprietà forte che non si è mai risparmiata negli investimenti per raggiungere gli obiettivi, quindi eravamo consapevoli di trovarci di fronte ad un avversario quotato. La Nissa è partita forte, una grande occasione dove Lagonigro è stato encomiabile, poi solo Reggina che ha vinto una partita proponendo, mettendoci qualità e senza mai più rischiare.

I numeri dicono che alla Nissa in sette partite abbiamo rosicchiato quattordici punti e questo va riconosciuto come merito ai nostri ragazzi. Bisognava dare continuità ai risultati, in ogni partita a prescindere dall’avversario. C’è adesso struttura mentale, tecnica e tattica per affrontare qualsiasi partita, questa era importante ma non decisiva. Andiamo a casa contenti e soddisfatti e ora l’unico pensiero deve essere la Vibonese. Qualcosa da rimproverare? Nulla, sei palle gol, dominio, possesso, pressione fino al novantesimo. Il percorso di crescita è graduale e costante. Quando ho deciso di inserire Giuliodori? Il giorno stesso che ha firmato. Rotulo è il giocatore della Nissa che rompe gli equilibri e Giuliodori rispetto a Lanzillotta mi dava più esperienza.

Mungo e Ferraro hanno fatto una grande gara sotto tutti i punti di vista, peccato per Luca che non abbia fatto gol si era creato due occasioni da solo, lo meritava. Guida è entrato in un momento non semplice della partita, ha fatto una buona partita perchè il progetto tattico è chiaro per tutti. Mi state chiedendo di alcuni singoli, ma oggi tutti quelli che sono scesi in campo hanno fatto una grande prestazione”.