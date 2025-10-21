Reggina: attesa per Torrisi. Quali richieste e come gestirà l’organico a disposizione?

La Reggina è vicina a chiudere un passaggio che può risultare fondamentale per la sua stagione: salvo colpi di scena dell’ultimo momento, Alfio Torrisi sarà il nuovo allenatore della squadra amaranto. Un nome che porta con sé una grande esperienza e una comprovata capacità di ottenere risultati. Il tecnico ha infatti portato il Trapani dalla Serie D alla Serie C conquistando pure una serie di record.

Il comunicato ufficiale da parte della società dovrebbe arrivare a breve, probabilmente già nelle prossime ore, con il tecnico pronto a guidare la squadra nell’impegno di Coppa Italia contro la Nocerina, in programma domani. Fino all’arrivo di Torrisi, la squadra è seguita dal match analyst Danilo Polito, che ha preso in mano la gestione tecnica in via temporanea.

Le aspettative per il nuovo allenatore

L’arrivo di Torrisi porta con sé una serie di aspettative, non solo sul piano dei risultati, ma anche su come il tecnico intenda gestire l’organico a sua disposizione. Oltre ai dettagli dell’accordo che verranno resi noti a breve, c’è molta curiosità su quali potrebbero essere le richieste di Torrisi per provare a migliorare una rosa apparsa molto forte al momento solo sulla carta, e quindi se il tecnico chiederà modifiche, rinforzi o opererà cambiamenti tattici per risollevare la squadra.

I tifosi della Reggina si aspettano risposte concrete nell’immediato futuro, l’obiettivo primario è quello di migliorare l’attuale posizione in classifica. Un nuovo ciclo, quindi, sta per iniziare sotto la guida di un allenatore che ha già dimostrato di essere in grado di ottenere risultati straordinari, anche se in questo caso partirà da situazioni difficili e complicate.

Il nuovo tecnico dovrà lavorare in tempi brevi per risollevare il morale del gruppo e portare la squadra a ottenere quei risultati che tutti si aspettano.