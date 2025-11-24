Reggina: Torrisi conferma il suo piano gara e spiega le scelte iniziali

Continuano a far discutere le dichiarazioni di mister Torrisi nell’analisi del match vinto contro l’Enna. Di seguito i passaggi sul racconto della partita, le scelte, il piano gara: “E’ stata la partita che avevamo preparato in settimana e che ci aspettavamo. Dove necessitava ferocia, essere presenti sulle seconde palle, la riaggressione. La squadra ha fatto quello che doveva fare, oggi era azzardato poter giocare a calcio e per scelta non lo abbiamo fatto. Terreno molle, abbiamo studiato l’Enna e in casa loro hanno determinate caratteristiche. Portiamo a casa una vittoria anche con un pizzico di fortuna.

Leggi anche

Siamo stati compatti, coesi, nel momento del gol la squadra ha dimostrato unione, siamo uniti. Ci sono stati abbracci tra di noi e poi con la Curva, abbiamo capito quale deve essere la rotta da prendere. Dall’inizio ho schierato Salandria che non giocava da tempo e anche lui sta crescendo sul piano della condizione, ha fatto un buona prestazione, Laaribi ha recuperato tanti palloni. Sulla fase di possesso si è fatto poco per scelta, si è pensato più a verticalizzare, ma sui recuperi siamo stati bravi, facendo anche tanti falli, recuperando seconde palle. In questi campi bisogna saper interpretare la gara. Tutto quello che è stato passa in secondo piano, contava solo il risultato.

Leggi anche

Non fare giocare gente come Edera, Di Grazia è stata una scelta conservativa, in virtù di un terreno di gioco che non ti consentiva di rimanere in piedi. L’ho detto anche a Pellicanò a fine primo tempo, perchè continuava a scivolare. Ripeto, in questo campo si fa grande difficoltà a giocare. Palumbo e Ragusa hanno caratteristiche diverse nell’uno contro uno perchè attaccano la profondità. La scelta di Rosario Girasole? Voglio vedere e provare tutti, ha fatto una gara importante, finalmente abbiamo sofferto meno sulle palle lunghe perchè si è difesa più corti e con maggiore aggressività. Bene anche Lanzillotta in marcatura. Partita brutta, sporca e siamo stati fortunati. Ma la fortuna aiuta gli audaci…”