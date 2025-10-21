Reggina: mister Torrisi pronto alla sfida. Lo scrive in un post

Ormai si attende solo che arrivi la comunicazione ufficiale. Mister Torrisi si prepara alla complicata sfida, quella di riportare nuovamente la Reggina dove tutti vogliono e sperano e cioè in cima alla classifica di un campionato partito malissimo, nonostante i favori del pronostico. Qualche minuto fa il tecnico ha pubblicato un post che sa di vero indizio: “I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra“.