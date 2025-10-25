Reggina: tutti i punti toccati da Torrisi per avviare il percorso di svolta

Ha destato una buona impressione la prima di Alfio Torrisi come nuovo allenatore della Reggina. Almeno per quello che riguarda la comunicazione, i concetti, l’individuazione dei problemi, la convinzione di poterli risolvere. Adesso dovrà essere il campo a tradurre tutto quello che il tecnico chiede alla squadra e sono diversi i punti sui quali l’ex Trapani ha puntato il dito:

“Sto cercando di trasmettere alcuni concetti come ferocia, orgoglio, determinazione, sono soprattutto queste le caratteristiche di un campionato come quello di serie D. Tecnicamente l’organico ha delle forti individualità ma deve diventare squadra attraverso il mio pensiero e pareggiare l’agonismo degli avversari se vuole dimostrare la propria superiorità. Siamo dodicesimi in classifica, in piena zona play out, è normale che si è dentro una tempesta come ho scritto in quel post, ma questo è il mio nutrimento di sfida. La situazione non è delle migliori anche dal punto di vista fisico. Il mio concetto di calcio è diverso da quello utilizzato dalla Reggina fino a oggi e abbiamo già iniziato il percorso. Voglio personalità e dominio e non passaggi in orizzontale”.