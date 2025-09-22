Reggina, mister Trocini sull’arbitraggio: ‘In area è stata lotta libera’

Mister Trocini a fine partita, oltre alla disamina sulla prestazione, si è soffermato anche sull’arbitraggio e in modo particolare su quanto accaduto per tutto il corso della partita dentro l’area di rigore della Vibonese soprattutto sui calci piazzati: “In area è stata lotta libera allo stato puro, tutto era permesso. Questa sicuramente è la cosa che non mi è piaciuta dell’arbitraggio perchè ha permesso la qualunque. Per il resto ho trovato un direttore di gara, finalmente, con il quale si poteva dialogare, cosa rara. Però in quelle circostanze non è stato bravo, non si può marcare in quel modo“.

