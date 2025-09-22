Reggina, Trocini: ‘Lei ha visto una squadra imbarazzante? Ma veramente?’

In conferenza stampa mister Trocini risponde alle domande dei giornalisti. La prima riguarda la prestazione della squadra, secondo un collega imbarazzante: “Lei ha visto una squadra imbarazzante? Ma veramente? Abbiamo visto una partita diversa, questo è evidente. C’è stata una squadra che ha provato a vincere per novanta minuti, che ha creato tantissimo, tante palle gol, ha giocato nella metà campo avversaria per tutta la gara. L’unica cosa che non salvo è il risultato, i nostri portieri non si sono mai sporcati le mani, forse una volta Lagonigro. Il gruppo è in crescita, credo che bisogna essere equilibrati nei giudizi, così come ho detto male male alla prima uscita, con la stessa onestà dico che oggi meritavamo di vincere.

Non sparo giudizi come lei che parla addirittura di squadra imbarazzante, comunque non sono d’accordo. Ci sono state tre palle-gol nel primo tempo e altrettante clamorose nel secondo. Situazioni che si potevano sfruttare meglio. Contento della prestazione contro una squadra forte, perchè la Vibonese è una squadra forte. Poi non è facile quando trovi un avversario che si difende così basso.

Ognuno può dire quello che vuole, io sono sereno perchè ho visto una buona crescita complessiva. Siamo l’unica squadra di questo girone che ha l’obbligo di vincere sempre e questo pesa e quindi si tende a spingere anche sulla minima cosa che non va, l’importante è che noi si sia sereni”.