Reggina: più tempo passa…

Il patron Ballarino ha dichiarato in conferenza stampa di avere le idee chiare...

Nel post gara del derby perso con il Messina, il patron Ballarino aveva lasciato intendere che sarebbero potute arrivare decisioni importanti, precisando però in più passaggi che il tecnico non aveva particolari responsabilità per quanto accaduto.

Il presidente aveva aggiunto di avere “idee molto chiare” sul da farsi, lasciando intendere che la squadra stessa avrebbe dovuto indicare la direzione da seguire.

Stanno per scadere le 24 ore annunciate per eventuali riflessioni, il silenzio della società sembra però confermare la linea della continuità. Nessun ribaltone, almeno per ora. Lo spogliatoio avrebbe ribadito la propria fiducia all’allenatore, riaffermando la volontà di restare unito e di ripartire insieme, così come già accaduto dopo la sconfitta di Favara…

Salvo colpi di scena, tutto dovrebbe dunque rimanere com’è.