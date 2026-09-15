Reggina: ufficiale il tesseramento di Marco Baldan

Il difensore ha scelto il numero di maglia. Domani sarà a disposizione del tecnico

Tesseramento e utilizzazione allo scadere dei 30 giorni dall’ultima gara disputata. E così la Reggina, dopo avere annunciato l’ingaggio di Marco Baldan, nella giornata di oggi lo ha potuto anche tesserare.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica il tesseramento del calciatore Marco Baldan, il quale è già a disposizione di mister Marchionni e del suo staff. Il difensore ha scelto la maglia numero 4”.