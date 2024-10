Reggina-Vibonese: il dato dei biglietti venduti al momento

Reggina-Vibonese in campo alle 17,30. E’ stata un’altra settimana caratterizzata da ritardi e problematiche legate allo stadio Granillo con la prevendita partita solo venerdi in attesa che venissero messe a posto le prescrizioni dettate dalla Commissione di Vigilanza Provinciale. La società non ha gradito l’ennesimo intoppo, adesso c’è da vedere quali saranno le conseguenze di questo ritardo sulla vendita dei biglietti.

Il dato ultimo di qualche ora addietro è di 2200 circa tagliandi staccati, ai quali vanno sempre aggiunti gli abbonati, intorno ai 4700. Si ricorda che ci sarà tempo fino a qualche minuto prima dell’incontro per poter effettuare l’acquisto del biglietto.

Da Vibo dovrebbero arrivare circa 200 tifosi.

