Reggina-Vibonese: i convocati amaranto. Le prime scelte di Trocini

Ne rimangono nove a casa, quasi tutti Under. Fuori anche Zenuni

30 Agosto 2025 - 15:52 | Redazione

reggina allenamento sant agata zenuni edera ()

Sono 20 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per il I° turno di Coppa Italia con la Vibonese:

Portieri: Boschi, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

Non convocati: Druetto, Girasole R., Di Venosa, Zenuni, Chirico, Gatto, Salandria, Pellicanò, Rizzo.

