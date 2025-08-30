Reggina-Vibonese: i convocati amaranto. Le prime scelte di Trocini
Ne rimangono nove a casa, quasi tutti Under. Fuori anche Zenuni
30 Agosto 2025 - 15:52 | Redazione
Sono 20 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per il I° turno di Coppa Italia con la Vibonese:
Portieri: Boschi, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa
Non convocati: Druetto, Girasole R., Di Venosa, Zenuni, Chirico, Gatto, Salandria, Pellicanò, Rizzo.