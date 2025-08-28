Coppa Italia, Reggina-Vibonese: mister Trocini incontra la stampa
Stagione ufficiale alle porte, si giocherà sul neutro di Palmi
28 Agosto 2025 - 11:32 | Redazione
Ormai manca davvero poco all’inizio della stagione ufficiale. La Reggina si prepara al primo confronto che la vedrà di fronte alla Vibonese per il turno iniziale di Coppa Italia. Qualche giorno fa parlavamo di settimana tipo e così secondo quelle che sono le abitudini, torna anche l’appuntamento con la conferenza pre gara:
“AS Reggina 1914 comunica che venerdì 29 agosto alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre partita di mister Bruno Trocini.
Ingresso consentito alle ore 11.45“.