Vibonese, Facciolo: ‘Non so se ha vinto meritatamente la Reggina…’

Il tecnico della Vibonese Facciolo è stato preso di mira dai tifosi amaranto. C’è stato un battibecco tra le parti, questa la disamina dell’allenatore dei rossoblu in sala stampa ai microfoni di radio Febea: “Non so se la Reggina ha vinto meritatamente, sicuramente è una squadra forte. Abbiamo commesso due errori sui gol, soprattutto sul secondo. Il nervosismo? Dovete chiederlo alla Reggina e basta guardare i cartellini gialli, tre a noi, otto a loro. Gli amaranto concedono poco, se non concretizzi è giusto perdere, ma ci siamo giocati la partita.

Io sono calabrese e spero che la Reggina possa essere ripescata. Il gesto dell’orecchio? Dispiace per gli insulti, soprattutto quello rivolto a mia madre, poi i tifosi possono fare ciò che vogliono perchè pagano il biglietto. A Siracusa? Invito tutti ad andare a rivedere la partita”.