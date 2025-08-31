Reggina-Vibonese: le formazioni ufficiali. Fuori Montalto e Porcino
Convocato all'ultimo momento il centrocampista Zenuni
31 Agosto 2025 - 15:16 | Redazione
Le formazioni ufficiali della gara tra Reggina e Vibonese, gara valida per il I° turno di coppa Italia.
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Distratto; Mungo, Laaribi, Barillà; Ragusa, Ferraro, Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Zenuni, Lanzillotta, Correnti, Montalto, Fomete, Grillo, Porcino
VIBONESE (5-3-2): Ferilli; Bonotto, Galizia, Caiazza, Dicorato; Keita;, Bucolo, Balla, Di Gilio; Hernandez, Marsico. All. Esposito
A disposizione: Marano, Selemby, Carnevale, Mangiaracina, Castillo, Fragalà, Aloisio, Mariani, Chrysovergis
Arbitro: Christian De Angelis (Nocera Inferiore). Assistenti: Davide Eliso (Castellammare di Stabia), Vincenzo Pone (Nola).
Zenuni sostituisce Edera, colpito da virus intestinale.