Reggina: convocazione improvvisa di Zenuni. La motivazione

Il centrocampista ha sostituito l'esterno Edera e parte dalla panchina

Il centrocampista Zenuni non risultava tra i 20 convocati per la sfida di Coppa Italia tra la Reggina e la Vibonese. Lo abbiamo ritrovato nella distinta ufficiale delle due squadre, collocato in panchina. La motivazione è stata comunicata dalla società, con il calciatore che ha sostituito l’esterno Edera, il quale ha avuto un problema di salute all’ultimo momento, virus intestinale.