Reggina, parla il vicepresidente Vitale: ‘Crederci, farsi trovare pronti e non pensare al passato’

Intervista del vicepresidente della Reggina Fabio Vitale al quotidiano Gazzetta del Sud: “L’obiettivo è vincere le restanti nove partite, siamo nelle condizioni di potercela fare. Cercheremo di riportare la nostra società in Lega Pro, poi se gli aretusei riusciranno a mantenere il primo posto, gli diremo bravi. Nel calcio tutto può accadere, dobbiamo guardare in casa nostra e farci trovare pronti nel caso in cui il Siracusa dovesse perdere punti.

Siamo dispiaciuti per avere perso il big match. Dovevamo chiudere il primo tempo col doppio vantaggio e in superiorità numerica perchè Maggio ha compiuto un fallo di reazione e credo andasse espulso. Poi dalle immagini tv, la rete di Barranco sembrava regolare. E senza nulla togliere a coloro che sono scesi in campo, mi sarebbe piaciuto potermela giocare con ogni nostro effettivo, ma abbiamo dovuto fare a meno di Barillà e Grillo.

Non pensiamo al ripescaggio, vogliamo la promozione diretta, da oggi è vietato sbagliare. La gara di Paternò nasconde diverse insidie, scenderemo in campo con la giusta determinazione per raggiungere il massimo risultato. In alcune gare ci siamo complicati la vita da soli e si poteva ottenere qualcosa in più, ma voltarsi indietro non ha senso, ci interessa il presente”.