Reggina-Vigor Lamezia: quel gesto del giovane Simonetta che non tutti hanno notato – FOTO

Al termine della partita persa in casa contro la Vigor Lamezia, in molti ci si è concentrati sulla contestazione che la Curva Sud ha rivolto verso la società e la squadra. Molti dei tifosi amaranto imbufaliti per l’ennesima brutta figura, erano impegnati a inveire contro i propri calciatori, mentre dalla parte opposta del campo la compagine ospite festeggiava sotto il settore riservato ai supporters lametini.

In pochi si sono accorti del gesto assai significativo del giovane Pietro Simonetta, tra i migliori in campo, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e mai preso in seria considerazione in questi tre anni in cui la squadra ha militato in serie D. C’è una foto che immortala la sensibilità, il rispetto e il garbo di questo ragazzo, gesto sottolineato anche sul proprio profilo da uno degli ultras storici della Curva Sud Giovanni Filloramo:

“Guardate questo ragazzo con il numero 6. Non festeggia con i compagni una VITTORIA storica per RISPETTO verso la nostra città & la nostra maglia. Questo ragazzo si chiama PIETRO SIMONETTA ,

ed è già un vero UOMO.

Imparate da lui…cominciate a rispettare una gloriosa storia che da 3 anni state infangando e ridicolizzando!!!! Onorate quei colori che non meritate“.