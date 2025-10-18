City Now

Reggina-Vigor Lamezia: la probabile formazione amaranto

Il tecnico potrebbe tornare ad affidarsi a quel centrocampo che lo scorso anno ha fatto la differenza

18 Ottobre 2025 - 21:22 | Redazione

Andrea Di Grazia Reggina ()

Rialzarsi subito, anche se la ferita di un derby perso con il Messina ci vorrà del tempo per chiudersi. Ma la Reggina adesso deve solo pensare a come venire fuori da questo torpore iniziale, vincere e far partire la rincorsa alla prima posizione. La reazione dopo il confronto tra società, staff tecnico e calciatori speriamo di vederla in campo, attraverso una prestazione convincente e soprattutto una vittoria. Mister Trocini non dovrebbe cambiare molto nell’undici iniziale, le novità potrebbero arrivare dal centrocampo con la riproposizione di quello che immaginavamo fosse il reparto più affidabile e che invece si è rivelato quello più deludente.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro, Palumbo, Girasole, Blondett, Gatto; Barillà (Mungo), Laaribi, Porcino; Edera, Di Grazia, Ferraro. All. Trocini

