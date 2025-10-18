Reggina-Vigor Lamezia: la probabile formazione amaranto

Rialzarsi subito, anche se la ferita di un derby perso con il Messina ci vorrà del tempo per chiudersi. Ma la Reggina adesso deve solo pensare a come venire fuori da questo torpore iniziale, vincere e far partire la rincorsa alla prima posizione. La reazione dopo il confronto tra società, staff tecnico e calciatori speriamo di vederla in campo, attraverso una prestazione convincente e soprattutto una vittoria. Mister Trocini non dovrebbe cambiare molto nell’undici iniziale, le novità potrebbero arrivare dal centrocampo con la riproposizione di quello che immaginavamo fosse il reparto più affidabile e che invece si è rivelato quello più deludente.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro, Palumbo, Girasole, Blondett, Gatto; Barillà (Mungo), Laaribi, Porcino; Edera, Di Grazia, Ferraro. All. Trocini