Reggina-Vigor Lamezia: dove e come vedere la partita

E' facile immaginare che al Granillo non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni

Il clima che la Reggina troverà al Granillo certamente non sarà di festa, dopo la batosta subìta in occasione del derby con il Messina. Difficile immaginare che ci sarà molta gente al Granillo ad assistere all’incontro, poi ci sono quelli che allo stadio non possono andarci, ma che avranno la possibilità comunque di assistere all’incontro:

Come e dove vedere la partita

Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi sottoscrivere il tuo abbonamento annuale al costo di € 100 oppure puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.