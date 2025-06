Il reggino Alfredo Caccamo vince il ‘Premio Giacomo Leopardi’ con il massimo dei voti

Alfredo Marco Caccamo, studente della quinta O del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, si è aggiudicato il primo posto al prestigioso “Premio Giacomo Leopardi“, riservato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso, indetto dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia, ma è stato il reggino a conquistare la vittoria con un punteggio straordinario: 10 e lode, il massimo dei voti che, come sottolineato dalla giuria, non era mai stato assegnato nelle edizioni precedenti ed inoltre è il primo calabrese ad aggiudicarsi uno dei premi letterari più importanti in ambito nazionale.

La motivazione del premio ha esaltato l’eccellenza dell’elaborato di Caccamo, che ha affrontato in modo brillante e originale i temi della poesia in relazione alla filosofia e alla politica. In particolare, la giuria ha apprezzato la capacità del giovane di trattare la poesia leopardiana come un canto che vince il disincanto, esplorando il concetto di responsabilità dell’uomo di fronte al non senso e mettendo in discussione l’idea della perfezione come ideale per l’individuo.

La prova finale, che si è svolta a Recanati, ha visto la partecipazione di 17 candidati provenienti da diverse regioni italiane. Tra questi, Alfredo Marco Caccamo che ha rappresentato la Calabria e Reggio Calabria.

Durante la cerimonia di premiazione, Alfredo Marco Caccamo ha ricevuto un assegno di mille euro come riconoscimento per la sua vittoria. “Questo successo, oltre a confermare il talento del giovane reggino, rappresenta anche una testimonianza significativa della qualità del sistema scolastico della città, capace di coltivare e valorizzare le eccellenze locali“, così la Dirigente Scolastica professoressa Antonella Borrello.

Gioia ed emozione per Alfredo Caccamo

“Sono emozionato e soddisfatto per il riconoscimento ricevuto. È un’ulteriore attestazione dell’importanza che gli studi letterari rivestono nella mia formazione e nella mia vita. È la prima volta che la regione Calabria si classifica prima al Premio Leopardi. Sono contento che la commisione abbia apprezzato e lodato il mio elaborato. Ringrazio il Centro Nazionale di Studi Leopardiani per aver organizzato il concorso e per avermi ospitato nella splendida Recanati. Ritengo che Leopardi sia, insieme a Dante, il più grande poeta della letteratura italiana e il suo invito a sublimare in canto il disincanto, il dolore in bellezza, il nulla in arte mi ha rapito e incantato“.

Il percorso

Il percorso di Alfredo Marco Caccamo è partito dalle selezioni dello scorso aprile presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, l’Istituto ha raccolto per l’occasione studenti con la passione per la letteratura provenienti da tutta la regione. L’alunno, preparato dalla professoressa Miriam Ferrara, si è distinto nel commento, l’analisi e l’interpretazione di una poesia e di un passo in prosa della produzione leopardiana.