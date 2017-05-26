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Il reggino Antonio Romeo eletto vice presidente del CODAU

Il reggino Antonio Romeo, direttore generale dell'Università di Palermo, avrà la delega al coordinamento delle iniziative per gli atenei del Sud

26 Maggio 2017 - 11:41 | di Vincenzo Comi

Antonio Romeo, vice presidente del CODAU e direttore generale dell'Università di Palermo

Il dott. Antonio Romeo è stato eletto Vice Presidente del CODAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie) per il triennio 2017-2019, con delega al coordinamento delle iniziative per le Università Meridionali.

Reggino, 54 anni, Romeo è direttore generale dell’Università di Palermo.

Ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Università Mediterranea dal 2007 al 2013, ed è già stato vice presidente CODAU nel 2012. Tra i suoi primi impegni, l’organizzazione del XV Convegno Nazionale CODAU (Palermo, 28/30 settembre 2017).

Al CODAU sono iscritti direttori e dirigenti di oltre 80 università statali e non. Con incontri e studi, il Convegno è un osservatorio privilegiato del sistema universitario ed uno dei principali interlocutori con il Governo.

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