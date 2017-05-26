Il reggino Antonio Romeo eletto vice presidente del CODAU

Il dott. Antonio Romeo è stato eletto Vice Presidente del CODAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie) per il triennio 2017-2019, con delega al coordinamento delle iniziative per le Università Meridionali.

Reggino, 54 anni, Romeo è direttore generale dell’Università di Palermo.

Ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Università Mediterranea dal 2007 al 2013, ed è già stato vice presidente CODAU nel 2012. Tra i suoi primi impegni, l’organizzazione del XV Convegno Nazionale CODAU (Palermo, 28/30 settembre 2017).

Al CODAU sono iscritti direttori e dirigenti di oltre 80 università statali e non. Con incontri e studi, il Convegno è un osservatorio privilegiato del sistema universitario ed uno dei principali interlocutori con il Governo.