Il reggino Demetrio Verbaro campione di ‘Caduta Libera’ il programma di Gerry Scotti

“Il nostro Demetrio” esordisce così Gerry Scotti nella puntata del 25 Dicembre di Caduta Libera, il programma di cultura in onda su canale 5 ogni pomeriggio alle 18:45.

Lo scrittore reggino, già presente da qualche puntata, ha fatto breccia nell’animo di uno dei presentatori più amati d’Italia che ha preso a cuore la sua storia e il suo ultimo libro “Ora per sempre e oltre” (qui la recensione), chiedendogli sempre più spesso di citare qualche frase.

Demetrio aveva espresso sui social il suo rammarico nel trascorrere il Natale lontano dai figli, ma la sua tenacia è stata premiata. Nella puntata di ieri infatti il nostro beniamino è diventato campione del programma, svolgendo una partita strepitosa, ricca di colpi di scena a suon di parole indovinate.

Come funziona il quiz di Canale 5

Il gioco a premi consiste infatti nel rispondere a delle domande di cultura generale.

“E quale sarà mai la novità?” si staranno domandando i non telespettatori. Semplice ogni qual volta i concorrenti non riescono a rispondere ad un quesito, allo scoccare del tempo stabilito, cadono nel vuoto attraverso una botola.

Un programma quindi non molto adatto a chi soffre di vertigini, ma molto innovativo che in poco tempo ha riscosso il consenso del pubblico.

La puntata e la sfida al campione in carica

Sfortunatamente nella puntata di ieri Demetrio Verbaro non è riuscito a portare a casa il montepremi, ciò non vuol dire però che non abbia le capacità per farlo.

E’ riuscito infatti a battere il precedente campione, ormai in carica da qualche giorno, e non si può dire che la battaglia sia stata una passeggiata. La sfida fra i due infatti è risultata essere quasi estenuante. Lo stesso Gerry durante la puntata afferma: “La tensione qui si taglia”.

Demetrio ha infatti regalato a tutti una puntata entusiasmante, scaldando il pubblico presente negli studi televisivi, che all’ennesima risposta esatta ha cominciato ad applaudire e invocare il suo nome. E non smentendo il suo animo gentile lo scrittore reggino ha dedicato la vittoria alla sua famiglia.

Non rimane dunque che sintonizzarsi su canale 5 e fare il tifo per un concittadino che è riuscito a portare con sé Reggio Calabria facendola conoscere e amare al pubblico italiano.