Il reggino Fabio Pomo vince Mister Universo Wabba – FOTO

La Wabba (World Amateur Body Building Association) è una Federazione Internazionale di Bodybuilding e Fitness fondata nel 1975 dal famoso bodybuilder Serge Nubret ed è ad oggi una delle maggiori organizzazioni del settore a livello internazionale, all’interno della quale sono maturati tantissimi campioni e professionisti.

Oggi la Wabba International si è espansa in molti paesi del mondo. In Italia è presente in modo capillare su tutto il territorio, promuovendo attivamente lo sport con particolare enfasi per il bodybuilding ed il fitness.­ Tra le tante attività organizza concorsi a livelli locale, nazionale ed internazionale, seminari e stage formativi per atleti, tecnici, istruttori e giudici federali.

Mister Universo Wabba 2016

Si è da poco conclusa la competizione di Mr/Ms Universo 2016 che ha messo in luce le grandi qualità della squadra Italiana.

Tra i vincitori spicca Fabio Pomo, reggino doc e appassionato di bodybuilding, che si aggiudica il prestigioso premio di 1° Classificato in BB CLASSIC -175cm, Mister Universo Wabba.

“Alle finali di Mister Universo ci sono arrivato vincendo i campionati italiani Wabba a Verona e piazzandomi secondo al mondiale Wabba! La finale si è svolta in unica giornata e vi hanno partecipato tutti i primi 3 classificati alle gare nazionali ed internazionali Wabba dei vari paesi di appartenenza. Durante la competizione ho gareggiato con atleti provenienti dalla Francia, dalla Spagna e dall’Inghilterra!”.

Dichiara Fabio Pomo ai microfoni di CityNow, dimostrando tanta tenacia e determinazione, per una passione che coltiva fin dalla tenera età, quando iniziò ad allenarsi a soli 16 anni.

Tutti i risultati del 2016

Ma nel 2016 agonistico di Fabio sono stati tanti e numerosi i traguardi raggiunti. Ecco le sue premiazioni:

1° hp fino 168 cm gran prix campano wabba

1° hp fino 168 cm + assoluto campionato italiano wabba

2° classic bb fino a 175 cm campionato mondiale wabba

1° hp fino 168 + assoluto hp + 1° bodybuilding fino a 70kg gran prix Planet Gym wabba

1° hp fino a 168 cm + assoluto gran prix Roscianum classic wabba

1° hp fino a 172 cm + assoluto + 1° bodybuilding fino a 70 kg gran prix Anfra wabba

1° hp fino a 168 cm + assoluto gran prix Life wabba

1° hp fino a 168 cm + assoluto gran prix Ercole dello Jonio wabba

1° hp fino 168 cm + assoluto gran prix The Best wabba

1° classic bb fino a 175 cm Mr Universo wabba

1° bodyevolution fino a 173 cm Trofeo 2 torri.