Il reggino Gianluca Violante lancia un progetto benefico internazionale

“Siamo Gianluca e Kinga, due studenti universitari entusiasti che mirano ad avere un impatto positivo sulle vite delle persone e del mondo. Crediamo che il miglior modo di fare ciò sia attraverso un aiuto diretto e l’impegno nei confronti di coloro che si trovano in stato di difficoltà e bisogno. Quest’estate abbiamo intenzione di partecipare ad un progetto che cerchi di promuovere i diritti umani, un’istruzione di qualità, il multiculturalismo combattendo le disuguaglianze e la vulnerabilità”.

Si presentano così i due giovani studenti, Gianluca Violante nato e cresciuto a Reggio Calabria, insieme alla sua amica e collega Kinga.

“Il programma di cui vogliamo far parte è chiamato II tuo mondo, il mio mondo e si terrà in Valparaiso, in Cile. Lavoreremo nei locali e nelle scuole NGOs con bambini provenienti da comunità vulnerabili di età compresa tra i 5 e i 15 anni, per promuovere e aumentare la consapevolezza su argomenti come l’ambiente, la responsabilità sociale, la diversità culturale, i diritti umani, eccetera”.

L’obiettivo dunque, quello di avere un impatto diretto sulle vite dei bambini e sopratutto sulla comprensione della validità dei loro diritti, così come anche sulle loro responsabilità come cittadini nel mondo, il tutto attraverso importanti laboratori, classi e attività creative.

“Lo sviluppo della comunità non è solo una definizione fantasiosa, è un processo in cui le azioni collettive sono portate all’interno di una comunità e dei suoi membri allo scopo di affrontare problemi specifici e costruire un ambiente di vita più sicuro, più giusto, più solido e resiliente. È un modo per difendere, promuovere e assicurare una migliore qualità di vita e questo è quello di cui le comunità con cui andremo a lavorare hanno davvero bisogno”.

Un progetto totalmente autofinanziato

Si tratta di un progetto totalmente autofinanziato e per questo i due studenti chiedono una mano, attraverso la piattaforma .

“Per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Questo programma è auto finanziato perciò come volontari non avremo denaro per quello che andremo a fare e dovremo raccogliere fondi allo scopo di poter prendere parte al progetto e fare un’enorme differenza nelle vite delle persone!”.

Le esperienze di volontariato precedenti

Lo scorso anno Gianluca e Kinga hanno fatto volontariato in Cina, in un campo estivo con 300 ragazzi, dove, per loro, hanno tenuto un programma di insegnamento di 4 settimane.

“Questa esperienza ci ha fatto capire che il modo migliore per ottenere un sistema internazionale più pacifico è quello di educare le generazioni future in un ambiente culturalmente diverso. Operando un cambiamento nella loro vita,saremo in grado anche di seguire un nostro personale percorso di sviluppo. Il nostro entusiasmo di aiutare gli altri è nato soprattutto quando bambini di cultura diversa ci hanno manifestato la loro ammirazione e gratitudine. Per favore, aiutaci a seguire questo percorso!”.

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