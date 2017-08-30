Il 28 agosto 2017 è andato in scena l’evento musicale “Musicalmente Show” sul palco di via Vittorio Veneto a Tropea (VV), davanti ad una piazza colma di gente. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale “Musicalmente” in collaborazione con l’Assessorato al Turismo ed il patrocinio del Comune di Tropea, è giunta alla sua sesta edizione.

La manifestazione si pone l’obiettivo di promuovere e premiare i giovani artisti di spiccato talento musicale anche attraverso un gruppo Facebook che conta poco meno di 200.000 iscritti.

Il cantautore reggino Michelangelo Giordano si è esibito sul palco di “Musicalmente Show” ed ha ritirato il Premio Speciale Miglior Testo per il suo brano “Chi bussa alla porta” che tratta il tema delle crisi di panico in modo originale, con dettagli bizzarri e stravaganti, con un’escalation orchestrale di grande impatto emotivo ed un colpo di scena finale proprio come in un film; lo stesso brano che ha suscitato clamore in seguito all’esclusione dalle selezioni del Festival di Sanremo 2015 per la quale è attualmente in corso un processo presso il tribunale di Imperia.

Il brano è incluso all’interno dell’album “le strade popolari” di Michelangelo Giordano, prodotto nel 2015 da Antonio Pirillo e Stefano Pulga e distribuito dalle case discografiche Believe ed Halidon.

Chi bussa alla porta: https://www.youtube.com/watch?v=-b_I7pb_6P4

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