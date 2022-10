Il reggino Pierpaolo Bombardieri confermato segretario generale della Uil

“Congratulazioni al calabrese Pierpaolo Bombardieri, confermato segretario generale della Uil. Ho avuto modo, in questo primo anno di mandato, di sperimentare le qualità umane e professionali di Bombardieri, una personalità di valore, un sindacalista di grande esperienza.

Nei mesi scorsi, anche insieme a Cgil e Cisl, abbiamo avviato un positivo confronto sulla cosiddetta ‘Vertenza Calabria’, punti chiave per lo sviluppo della Regione che presto illustreremo al nuovo presidente del Consiglio. Andremo avanti in questa direzione, e sono felice di poter contare ancora sulle qualità e sulla collaborazione di Bombardieri: abbiamo tanto da fare per la nostra Calabria”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«Il Pd calabrese – afferma il senatore e segretario regionale del partito Nicola Irto - esprime tutta la propria soddisfazione per la riconferma di Pierpaolo Bombardieri alla guida della Uil nazionale. La sua rielezione conferma il buon lavoro fin qui svolto dal sindacalista calabrese che non ha mai smesso di interessarsi della sua regione di origine.

Pienamente condivisibile il richiamo fatto nel suo discorso di insediamento ai valori della solidarietà e dell’umanità, ancora più importanti in una fase storica come quella che stiamo vivendo. Alla Uil e a Bombardieri giungano i migliori auguri di buon lavoro e la piena disponibilità per ogni più proficua collaborazione».