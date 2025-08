Nasce “Reggio 2031 – Forum delle Idee”: dialogo giovanile sul futuro della città

Negli ultimi mesi, si avverte un’aria nuova in città. È come se avessimo compreso che un’altra narrazione è possibile e che l’immobilismo e il pessimismo che, da sempre, a queste latitudini, soffocano ogni slancio sociale, ogni tentativo di rinnovamento, ogni stimolo culturale, possono essere superati, processati e risolti.

Questo fermento, particolarmente avvertito tra i giovani, ha dato vita alla nascita di nuove realtà: associazioni, comitati, progetti e laboratori artistici, content creator, gruppi informali. Ha riacceso la passione tra le organizzazioni sociali che, nonostante tutto, in questi anni, hanno continuato ad operare nel territorio reggino, costituendo un baluardo sociale e culturale preziosissimo.

È come se tutti e tutte noi, giovani, ci fossimo accorti e accorte che le bellezze che possediamo possano essere trasformate in risorse. Abbiamo scoperto che, per sentirci realizzati, non occorre andare via per forza e che restare può essere una scelta consapevole: ci siamo riappropriati della nostra identità e abbiamo iniziato a coltivarla.

È emerso, con forza, lo slancio di una generazione che ha deciso di restare e non accetta più il disfattismo generale e la marginalizzazione dei propri bisogni, delle proprie esigenze e delle proprie proposte nel dibattito cittadino. Ha capito, soprattutto, che una città a misura dei propri sogni è possibile.

Un Forum libero e autonomo

Dunque, è proprio in questo contesto, in questo rinnovato fermento, che prende vita “Reggio2031 – Forum delle idee”: uno spazio di confronto, costituito da giovani per giovani reggini, libero, spontaneo e autonomo. Il Forum nasce con l’obiettivo di mettere in rete le energie positive del territorio, al fine di sollecitarne il dialogo, la collaborazione sinergica e per costruire insieme una visione di città nel futuro.

Nel corso di questi mesi, abbiamo aggregato più di cento realtà operative sul territorio e costruito insieme questo spazio, che non ha colori politici e non mira a presentare una candidatura alle prossime elezioni.

Tavoli tematici per progettare il futuro

Il Forum si svolgerà il 7 settembre 2025 (la sede verrà comunicata successivamente) e sarà strutturato in tavoli tematici – che spazieranno dalla valorizzazione del territorio all’imprenditoria giovanile, dalla produzione culturale in città allo sport, dalla cura degli spazi giovanili al benessere individuale e collettivo e così via – dove si potrà discutere, confrontarsi con i propri coetanei ed elaborare proposte.

Le riflessioni e le idee emerse confluiranno in un documento finale che sarà presentato pubblicamente alla cittadinanza e alle istituzioni locali nei mesi successivi, rappresentando – dato l’approssimarsi delle elezioni comunali reggine – un possibile elemento di confronto cittadino, in merito al ruolo che i giovani rivestono nella nostra città, alle loro esigenze, ai loro bisogni e agli obiettivi che occorre raggiungere per far sì che Reggio Calabria diventi un luogo di realizzazione professionale e sociale, cessando così di essere una città periferica senza stimoli da cui emigrare in massa.

Chi può partecipare?

L’invito è rivolto a:

• privati cittadini tra i 18 e i 35 anni;

• professionisti, artisti, content creator, educatori, operatori culturali e sociali, etc.;

• organizzazioni sociali che abbiano come interlocutori i giovani (associazioni, comitati, gruppi informali, collettivi, sezioni giovanili di partito, iniziative progettuali).

“Reggio 2031 – Forum delle idee” non è solo un evento. È un invito alla partecipazione, al protagonismo, alla corresponsabilità di tutti i giovani di Reggio Calabria.



Per aderire o restare aggiornati

reggio2031forumdelleidee@gmail.com

Instagram: @reggio2031_forumdelleidee

Facebook: Reggio 2031 – Forum delle Idee