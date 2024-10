Reggio, apertura in grande stile per l’anno istituzionale I.N.A.

Apertura in grande stile per l’anno istituzionale I.N.A. 2019/2020. Quest’anno a ricevere il prestigioso premio dell’Istituto Nazionale Azzurro sono stati: il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria Cav. Dott. Antonio Mariziale e il C.M.S (R.O.) Domenico Russo, quattro volte Medaglia d’Oro agli Invictus Game di Londra.

La cerimonia,con l’alto patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, si è svolta presso la splendida Sala “dei Lampadari” del Palazzo San Giorgio, sabato 19 ottobre alle ore 17:30.

A presentare l’evento, che ha visto la partecipazione di personalità appartenenti al mondo della Chiesa, della diplomazia, delle istituzioni civili, politiche e militari, è stata la Dott.ssa Mariangela Zaccuri.

A fare gli onori di casa, oltre al Presidente I.N.A. Cav. Dott. Lorenzo Festicini, al Presidente del Comitato Scientifico Monsignor Paolo Cartolari, anche tutti i Membri del Consiglio Direttivo dell’Istituto, che hanno accompagnato gli illustri ospititi a ritirare l’ambito premio.

“La cerimonia di apertura dell’anno Istituzionale- dichiara il presidente Festicini- è un evento che si inserisce nel solco di una tradizione e che si rinnova periodicamente, offrendo all’Istituto Nazionale Azzurro che lo celebra, l’opportunità di attestare il proprio impegno nella cultura, nella ricerca e nelle opere umanitarie e di presentare le attività poste in essere e quelle da realizzare.”

Aggiungendo -ci onoriamo di conferire il nostro più alto riconoscimento al Dott. Antonio Mariziale e al Caporal Maggiore Scelto Domenico Russo, perchè come cittadini italiani, ci sentiamo loro debitori. Essi rappresentano la parte più bella e giusta della nostra società divenendo con il loro determinante lavoro, esempio tangibile di valori per le comunità “

Durante la cerimonia ha preso parola per i saluti Istituzionali il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà.

“Desidero fare un plauso al Presidente, il Cavaliere Lorenzo Festicini per la costante voglia di sviluppare un percorso legato al mondo del volontariato che ha fatto registrare consensi ed esperienze significative anche in ambito internazionale come per esempio in Palestina.

Mi congratulo inoltre – ha sottolineato il primo cittadino- con i premiati della giornata, insigniti dal più alto riconoscimento dell’Istituto:

Antonio Marziale ed il suo impegno costante, innovativo e propositivo nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza, un vero e proprio punto di riferimento in questi cinque anni di amministrazione;

Il Caporal Maggiore Scelto Domenico Russo, quattro volte Medaglia d’Oro agli Invictus Game di Londra, esempio straordinario di come ci si possa rialzare in seguito agli incidenti della vita, reagendo e mai perdendo la speranza”.

Giampaolo Latella, portavoce del presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, ha portato il saluto del massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa: “Esprimiamo vivo apprezzamento per l’impegno dell’Istituto, volto a promuovere concretamente azioni umanitarie, culturali e di scambio commerciale. Finalità ancora più nobili e necessarie in questo momento di grave crisi internazionale. Il Consiglio regionale guarda con attenzione alle realtà

del mondo associativo che, come l’Ina, concorrono al bene comune“.

Saluti anche da parte del Dott. Candeloro Imbalzano, già Consigliere della Regione Calabria che ha rinnovato la sua vicinanza all’Istituto Nazionale Azzurro, augurando sempre più prestigiosi traguardi.

Tra i momenti particolamenti ricchi d’emozione: quello di S. E. J.R. James, Diplomatico americano ed Ambasciatore dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e Chios che ha mostrato particolare fascino per la nostra terra e per le risorse che la caratterizzano, e che è entrato ufficialmente, con la consegna del decreto e della pergamena, quale

Membro d’Onore dell’Istituto.

Momento Intenso è stato regalato dal Rev.mo Mons. Paolo Cartolari , Presidende del Comitato Scientifico, intervenuto alla cerimonia con la Sua lectio Magistralis “anche un seme può nascere nella sabbia”, che, senza sproloqui, ma con genuinità d’animo, ha raggiunto la vera essenza del suo messaggio strappando molti sorrisi alla

platea.

Non meno ricca di emozioni è stata la presentazione del libro “Una voce da dentro” da parte del Membro del Comitato Scientifico Rev.mo Mons. Giacomo D’anna, che ha raccontato la sua esperienza di cappellano all’interno delle carceri di Reggio Calabria, sottolineando che, anche nei luoghi in cui è più facile perdere la speranza, anche lì si può ritrovare l’essenza del principio.