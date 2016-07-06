A Reggio arriva il Camper tour alla ricerca di volti nuovi per Mediaset

Il camper tour dell’autore Mediaset Giuseppe Calabrese cerca volti nuovi e storie da raccontare: selezioni il 10 luglio a Scilla e l’11 a Reggio, dai 18 ai 90 anni

Dopo aver girato per due mesi l’Italia da Nord a Sud, l’autore televisivo Mediaset di Canale 5 e direttore casting Giuseppe Calabrese attraverserà lo Stretto con tutto il suo staff per arrivare a Reggio con il Camper Tour di un noto programma di Canale 5 e Rete 4 prodotto da Mediaset e Corìma Produzioni.

Autore e redazione sono alla ricerca di storie, interpreti, protagonisti di puntata per la prossima stagione televisiva e svolgeranno le selezioni nella splendida cornice del Lungomare Falcomatà, ospiti del Niù Beach Garden.

Il progetto del Camper Tour

Il progetto si prefigge di conoscere l’Italia delle Province fatta di volti nuovi, storie e persone carismatiche che più di altre hanno qualcosa da raccontare, un’opinione da far valere.

Corìma, società di Produzione Televisiva e di Casting specializzata nella creazione, dal 2008 produce “Forum” per Canale 5 e Rete 4, ed è specializzata in game e quiz show, ma anche in programmi per la prima serata: nel suo catalogo sono presenti alcuni tra i più importanti programmi televisivi italiani e format che hanno contribuito a costruire una pagina di storia della televisione italiana: “Il pranzo è servito”, “Tira & Molla”, “La Corrida”, “Portobello”.

Ai casting, in programma il 10 Luglio sul lungomare di Scilla e l’11 luglio a Reggio, possono partecipare persone spigliate dai 18 ai 90 anni, anche minorenni se accompagnati dai genitori, che vogliono cogliere l’occasione di essere protagoniste in tv o che vogliono semplicemente fare un’esperienza diversa dal comune. La partecipazione al provino è gratuita ma la presenza al programma prevede un compenso. Non è richiesta alcuna esperienza ma buona dialettica e spigliatezza.

Per partecipare alle selezioni bisogna inviare un’email completa di dati personali e numero di telefono all’indirizzo: camperforum@corima.tv o contattare direttamente il numero della nostra redazione: 328 017 56 51.