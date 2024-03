Reggio Bic, in campo per gara due di playoff contro Treviso

Gli ospiti arriveranno in Calabria per provare a ribaltare il risultato e portare a casa il prestigioso piazzamento finale

E’ tutto pronto per gara due dei playoff che assegnerà il 7 posto in campionato, nella massima serie del Basket in Carrozzina tricolore.

Il match tra Farmacia Pellicanò Reggio Bic e Pdm Treviso andrà in scena sabato 23 marzo alle ore 17 al Palacalafiore di Reggio Calabria.

Nella gara di andata i reggini hanno vinto con uno scarto di 5 punti sulla formazione veneta, grazie ad un’ottima prestazione corale con il Capitano “Baz” ed Ilaria D’Anna in evidenza.

Il Treviso arriverà in Calabria con tanta voglia di provare a ribaltare il risultato e portare a casa il prestigioso piazzamento finale.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro dovranno essere bravi ad amministrare il vantaggio ottenuto nel match di andata e portare a casa anche questa partita importante che sarebbe il suggello di una stagione da incorniciare, iniziata con tanta voglia di fare crescere un roster giovanissimo e proseguita, alla grande sia nel campionato di serie A che con un bronzo e tante soddisfazioni nella tappa reggina dell’Eurocup 2024.

Appuntamento dunque al Palacalafiore sabato 23 marzo alle ore 17 con ingresso gratuito e in diretta streaming sul canale YouTube.