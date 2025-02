Reggio Bic, vittoria sofferta ma fondamentale per i play-off

Serata intensa e combattuta per la Reggio Bic, che conquista una vittoria fondamentale nella corsa ai play-off. Nonostante le difficoltà incontrate sul campo, la squadra di Reggio Calabria è riuscita a mantenere il controllo del match e portare a casa un successo prezioso.

L’avversario ha lottato fino all’ultimo, cercando in ogni modo di rientrare in partita e ribaltare il risultato, ma la Reggio Bic ha saputo resistere con carattere e determinazione.

A fine gara, Ilaria D’Anna ha analizzato la prestazione con grande lucidità:

“È stata una partita tosta, e sinceramente non mi aspettavo di meno. Abbiamo commesso tanti errori in difesa, un aspetto su cui stiamo lavorando per migliorare. Dobbiamo capire che le partite si vincono prima in difesa e poi in attacco. Questa gara ci è servita proprio per individuare dove sbagliamo e su cosa dobbiamo lavorare di più.”