Le iniziative del Comune di Reggio Calabria per l’8 marzo, “Giornata internazionale della donna”

L’Amministrazione comunale ha reso noto il programma per l’8 Marzo – “Giornata internazionale della donna. Oltre le mimose. Percorsi di consapevolezza collettiva”.

Come chiarito in una nota stampa dall’Assessora alla Città consapevole, con delega alle Pari opportunità, Anna Briante:

«L’Amministrazione ha scelto di celebrare questa giornata in modo significativo, con iniziative pensate per mettere al centro dell’attenzione il rispetto verso la figura femminile, andando oltre gli stereotipi del passato. L’intento è quello di costruire una nuova visione della donna, una visione che riconosca la sua determinazione a conquistare un ruolo fondamentale nella società, non solo attraverso i diritti sanciti dalle norme, ma attraverso i fatti concreti e le azioni quotidiane».