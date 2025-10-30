Reggio, rifiuti abbandonati alle Tre Fontane: la denuncia della Comunità di via Giudecca – FOTO

Nuovo episodio di abbandono di rifiuti in uno dei luoghi più suggestivi e storicamente rilevanti di Reggio Calabria: l’area delle Tre Fontane di via Reggio Campi. Sul sito, che custodisce elementi lapidei di pregio, sono state abbandonate pedane in legno, una delle quali appoggiata direttamente su una lastra marmorea cinquecentesca, con il rischio di danneggiare ulteriormente il bene storico.

A denunciare la situazione è Simona Lanzoni, presidente dell’APS Comunità Patrimoniale di via Giudecca, realtà adottante del sito nell’ambito del progetto comunale “Adotta il verde”.

La segnalazione è stata inviata in data odierna tramite PEC al Comandante dei Vigili Urbani, S. Zucco, e

all’ingegnere D. Richichi del Settore Ambiente.

Nella comunicazione ufficiale, la presidente Lanzoni chiede un intervento urgente di controllo per risalire ai responsabili dell’abbandono e per la rimozione dei rifiuti, sottolineando come non si tratti di un episodio isolato.

“Non è la prima volta che vengono abbandonati rifiuti nello stesso punto, di fronte alla farmacia Scerra— evidenzia Lanzoni —. Occorre un intervento immediato per evitare che questo comportamento diventi un’abitudine e per tutelare un sito di valore storico e archeologico per la città”.