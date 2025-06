Reggio, rifiuti abbandonati: il Comune si affida al Terzo Settore per rafforzare i controlli

Via libera della Giunta comunale alle linee di indirizzo per supportare l’operato della Polizia municipale. L’assessore Burrone: "Continuiamo con la linea dura contro gli incivili per garantire il diritto di tutti a vivere in una Reggio sicura e pulita"

Attraverso la sinergia con l’associazionismo ambientalista il Comune punta a potenziare l’attività di controllo del territorio e supportare l’azione del Comando di Polizia Municipale nel contrasto al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Questo l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta comunale di Reggio Calabria con cui si dà mandato al dirigente del settore Ambiente di individuare un idoneo Ente del Terzo Settore cui affidare, in via sperimentale e in regime di convenzione, l’attività di controllo del territorio, con adeguata formazione e anche con l’attribuzione di poteri accertatori e sanzionatori, sia per contrastare l’abbandono dei rifiuti, sia per garantire l’osservanza delle disposizioni nazionali e locali in materia di conferimento dei rifiuti, a supporto dell’operato del Comando di Polizia municipale.

Nonostante l’Amministrazione comunale abbia più volte promosso campagne di sensibilizzazione e intensificato i servizi di vigilanza, anche attraverso impianti di videosorveglianza, continua a persistere il deprecabile fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni tipo che si accumulano in alcune aree cittadine generando depositi incontrollati che danneggiano gravemente l’ambiente e limitano la libera fruizione delle stesse aree.

A segnalarlo sono spesso gli stessi cittadini e il settore Ambiente del Comune provvede a frequenti interventi di pulizia straordinaria. Al disdicevole comportamento di quanti non esitano a lasciare per strada sacchetti di rifiuti, a volta lanciandoli anche da veicoli in movimento, si aggiunge quello di coloro che non rispettano le disposizioni sul conferimento (per esempio esponendo i mastelli senza rispettare i calendari, conferendo in orari inappropriati, omettendo di differenziare correttamente i rifiuti o utilizzando i sacchi neri).

Tutto ciò ha implicazioni evidentemente negative in termini di sicurezza e decoro urbano, oltre a generare rischi di carattere igienico-sanitario, per questo la Giunta ha ravvisato l’urgenza di potenziare l’azione di controllo del territorio già intrapresa dall’Amministrazione comunale.

«Prosegue senza sosta – ha dichiarato l’assessore alla “Città pulita” Filippo Burrone – l’impegno dell’Amministrazione comunale contro gli incivili che deturpano la nostra città e per garantire il diritto di tutti a vivere in una Reggio sicura e pulita.

Dopo il provvedimento di chiusura dei varchi di accesso sotto il ponte di Sant’Anna puntiamo a rafforzare i controlli collaborando con il mondo dell’associazionismo. Continueremo con la linea dura contro chi non osserva le regole minime del vivere civile e lo faremo con ogni mezzo che la legge ci mette a disposizione. Andremo avanti – ha concluso Burrone – fin quando anche chi si comporta ripetutamente in maniera incivile capirà che fa un danno a se stesso e alla collettività».