Reggio Calabria stringe un patto con la Cina: firmato memorandum con la città di Zhenjiang – FOTO

La Cina non è mai stata così vicina. La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ufficialmente avviato un percorso di cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese firmando un importante memorandum d’intesa con la città di Zhenjiang, nella provincia dello Jiangsu.

A rappresentare il territorio reggino, il consigliere metropolitano delegato al Turismo Giuseppe Ranuccio, accolto dalla municipalità cinese. Un evento definito dallo stesso Ranuccio «un momento storico per il territorio metropolitano», che getta le basi per nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e culturale.

L’accordo, che sarà rafforzato nei prossimi mesi dalla visita ufficiale di una delegazione cinese nella Città Metropolitana di Reggio Calabria , aprirà le porte a nuove sinergie tra le due comunità. «Avremo modo di far conoscere – ha aggiunto Ranuccio – le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri tesori culturali e le nostre eccellenze enogastronomiche».

«Si stanno gettando le basi – ha dichiarato Ranuccio – per quella che può essere un’importantissima occasione di sviluppo negli ambiti del turismo, dell’arte, della cultura, dell’agroalimentare e del commercio, che vedono le nostre eccellenze al centro di un forte interesse internazionale».

Durante il viaggio, che ha toccato anche Shanghai, l’accoglienza riservata alla delegazione calabrese è stata calorosa e significativa. «Sottolinea la considerazione di cui gode la Città Metropolitana di Reggio Calabria – ha evidenziato Ranuccio – grazie all’intraprendenza e alla credibilità acquisita dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel campo della cooperazione internazionale e degli scambi economici e culturali».

Il memorandum d’intesa ha una durata triennale e prevede una serie di impegni reciproci. Le due città si sono accordate per favorire:

Le azioni comuni comprenderanno anche visite periodiche e una comunicazione regolare per monitorare l’efficacia delle iniziative.

«L’attenzione dei partner cinesi nel voler investire nel nostro territorio ci inorgoglisce ma ci responsabilizza – ha concluso Ranuccio – nel dover attivare tutte le mediazioni necessarie a far crescere l’export reggino in un momento storico particolarmente delicato per l’economia globale».